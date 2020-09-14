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В Волжском отец подстрелил сына из ружья

Мужчины вместе cъездили на охоту
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ружье выстрелило, когда мужчины выходили из машины.

Ружье выстрелило, когда мужчины выходили из машины.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Желание поохотиться едва не завершилось трагедией для 59-летнего и 34-летнего мужчин из города Волжского. Родственники в выходные решили пострелять в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Только вместо дичи отец подстрелил родного сына. Сейчас полиция проводит проверку по факту огнестрельного ранения.

Сообщение об огнестреле в полицию пришло утром накануне из больницы, куда привезли волжанина с ранением в поясницу. Как выяснили полицейские, на охоту мужчины поехали вместе на автомобиле. Старший зарядил охотничье ружье, еще будучи в салоне машины, тем самым нарушил правила обращения с оружием. Когда 59-летний волжанин выходил из автомобиля, произошел самопроизвольный выстрел.

- Оружие изъято. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

ЧП