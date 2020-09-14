В Волгограде обновят фасад ЗАГСа на Спартановке

Дворец бракосочетания в Тракторозаводском районе Волгограда будет отремонтирован снаружи. Администрация города ищет подрядную организацию, которая принялась бы за работу. Объявлен аукцион. Организация, которая возьмется за ремонт здания ЗАГС на Спартановке, выполнит штукатурные работы, окраску фасада и декоративных элементов у входа. Также строителям предстоит заменить систему водостока. Согласно документам на сайте Госзакупок, стоимость работ оценивается в 840 тысяч рублей.

Отметим, за необходимость отремонтировать внешний облик ЗАГСа Тракторозаводского района проголосовали жители Волгограда. Весной проводился конкурс программы инициативного бюджетирования, в рамках которой и пройдут работы, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии. Дворец бракосочетаний на улице Менжинского, 11 имеет особенную форму входной группы в виде золотого кольца. Однако фасад здания долгие годы не ремонтировался, на что обращали внимание местные жители.