Умер экс-глава волгоградского спорткомитета

Владимир Гладченко скончался в Волгограде. Фото облспорткомитета.

Сегодня, 13 сентября, стало известно, что накануне ушел из жизни один из основоположников волгоградского спорта, бывший председатель Волгоградского областного спорткомитета Владимир Гладченко. Ему было 92 года.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облспорткомитете, Гладченко оказался в Сталинграде, когда город еще отстраивался в послевоенные годы, да так и остался здесь. Он смог не только как спортсмен добиться больших результатов и стать чемпионом РСФСР по прыжкам с шестом, но и оказался отличным наставником. Сначала он возглавил областную команду по легкой атлетике, а потом добровольное спортивное общество «Труд». В 1964 году ему предложили стать главой областного спорткомитета, и он согласился. Десять лет он проработал в этой должности. Сегодня в облспорткомитете признаются, что им сложно даже подсчитать, сколько школ, секций и спортивных учреждений было открыло при Гладченко. Это именно он, к слову, открыл в Волгограде первую юношескую школу по парусному спорту. Сам же ее потом и возглавил, оттуда и ушел на заслуженный отдых. Но до последних дней он принимал активное участие в спортивной жизни Волгограда и области. «КП-Волгоград» присоединяется к облспорткомитету и выражает соболезнования родным и близким Владимира Гладченко.