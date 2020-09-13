В Волгограде за сутки прибавилось 22 ковидных больных, в Волжском – 12

В списке тех, кому сегодня подтвердили диагноз COVID-19 - шестеро детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде число жителей, которые с начала пандемии заразились коронавирусом, уже перешагнуло за 5,7 тысяч. К 13 сентября положительный диагноз COVID-19 подтвердили еще у 22-х жителей областного центра. Итого их стало 5707. Это самый большой показатель по Волгоградской области. На втором месте – Волжский. Там уже заболели 1359 жителей, из них 12 добавилось за минувшие сутки.

Но в регионе тоже сохраняется сложная обстановка. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном оперштабе, за день в географию ковида кроме Волгограда и Волжского попали еще 15 районов.

Сразу по девять новых случаев зафиксировано в Среднеахтубинском и Котельниковском районах. По семь – в Урюпинском и Камышинском. Не уходит с «ковидной карты» и Палласовский район, там за сутки положительный диагноз подтвердили у пятерых. Еще в четырех районах – по четыре новых случая: в Светлоярском, Городищенском, Николаевском и Калачевском. Не могут избавиться от коронавируса также в Ленинском и Котовском районах: за сутки по два новых пациента в каждом из районов.

Еще четверо ковидных пациентов в сегодняшнем списке – из Серафимовичского, Еланского, Клетского и Жирновского районов.

К сожалению, подтверждают коронавирус и у школьников. Сегодня стало известно, что ковидом заболели 2 ребенка в возрасте от 7 до 14 лет и три подростка – от 15 до 17 лет. Попал в больницу с COVID-19 и один дошкольник.

На сегодняшний день в больницах с подозрением на коронавирус находятся еще 2869 пациентов, в том числе 75 детей. У 1591 больных диагноз уже подтвержден (в том числе у 121 ребенка).