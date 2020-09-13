В Волгограде от коронавируса умерли мужчина и женщина

К сожалению врачи оказались бессильны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 13 сентября, в смертельный список, умерших от коронавируса в Волгоградской области, добавилось еще два наших жителя. И оба они из областного центра. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном оперативном штабе, посмертный диагноз был подтвержден у 81-летней женщины и у 64-летнего мужчины.

Пожилая волгоградка обратилась за медпомощью сразу, как только почувствовала первые признаки заболевания, но в больницу ложиться не стала, лечилась дома. А, когда стало хуже, вызвала «скорую». Ее госпитализировали в 4-ю горбольницу. Привезли уже в тяжелом состоянии – с двухсторонней пневмонией и положительным диагнозом на COVID-19. Несмотря не все усилия врачей, спасти ее не удалось. Сказались хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной и эндокринной систем.

Не спасли медики и 64-летнего волгоградца. Мужчина подхватил коронавирус от знакомого. Зная о риске, он все равно четыре дня пытался лечиться дома самостоятельно. Когда поступил в ГУЗ «КБ №5», время было уже упущено. Болезнь протекала молниеносно. Он «сгорел» от двухсторонней пневмонии буквально за несколько дней. В оперштабе говорят, у него были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, что усугубило ситуацию.