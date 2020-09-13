В трех районах Волгограда 23 дома останутся без горячей воды

Придется временно потерпеть неудобства. Фото: Андрей МИРЕЙКО

До отопительного сезона осталось совсем немного времени и волгоградские коммунальщики стараются успеть завершить все профилактические работы. У специалистов «Концессии теплоснабжения» осталось еще ряд домов, магистрали к которым еще не проверили. Поэтому на следующей неделе плановые отключения горячей воды еще продолжатся. Так, с 15 сентября, «кипяточка» в кранах не станет сразу в двух районах Волгограда – в Тракторозаводском и в Центральном. На севере города с 15 по 17 сентября горячую воду перекроют для жителей трех улиц: Героев Тулы (дома №11, 13, 15, 17), Колумба (1б, 5, 5а, 5б, 7, 14) и Шипки (25, 27, 27а, 29, 31). А в центре под отключение попали дом №7 на улице Краснознаменская и дом №25 по улице Ленина. У них воды не будет всего пару дней – 15 и 16 сентября.

А вот жителям Дзержинского района повезло меньше, у них воды не будет две недели – с 16 по 29 сентября. В список на отключение попали три улицы: Аракская (дома №29, 31, 33, 35), Безымянная, дом№1 и дома №14 и 20 по улице Хорошева.

С полным графиком отключения горячей воды в сентябре 2020-го можно ознакомиться здесь.