Волгоградцы неохотно идут на выборы: данные о явке к 13 сентября

Фото с сайта Волгоградского избиркома.

Сегодня, 13 сентября, в России – единый день голосования. Из-за коронавируса голосование длится в этом году три дня – с 11 по 13 сентября, сегодня – последний день. Но, судя по данным волгоградского избиркома, волгоградцы голосовать идут неохотно. На некоторых участках явка к 10 часам утра 13 сентября не превышает 5%. Впрочем, для дополнительных выборов это ожидаемые цифры.

Главный интерес сегодня прикован к Урюпинскому округу, где выбирают нового депутата для Волгоградской областной думы. Как сообщают в избиркоме, там к 10 утра проголосовали 29938 избирателей - 29,55% от общего числа.

- На допвыборах в Волгоградскую гордуму: по Тракторозаводскому округу №1 явка составила к 10 утра 7,58% от общего числа избирателей, в Центральном округе №9 - 7329 избирателей - 18,68% от общего числа. Самая высокая явка на выборах глав и депутатов городских и сельских поселений зафиксирована в Большебабинском поселении, где на выборы главы пришло 50,74 % от общего числа избирателей. Хуже всего голосуют в Захоперском сельском поселении, где явка пока составляет 4,55%, - сообщают в региональном избиркоме.