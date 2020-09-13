В Волгограде из-за пенсионера на иномарке пострадал ребенок

В Волгограде из-за пожилого мужчины в ДТП пострадала 10-летняя девочка. Случилась эта авария в Советском районе. 79-летний водитель на своем «Вольво 940» ехал по Университетскому проспекту и то ли отвлекся, то ли не успел среагировать, но он не затормозил перед едущим впереди «Фольксваген Поло», который остановился на красный сигнал светофора. Иномарка пенсионера врезалась в малолитражку, за рулем которой была 32-летняя женщина. Да так врезалась, что 10-летняя девочка, которая находилась в салоне «Фольксвагена» едва осталась жива. Как сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, школьницу и ее маму увезли с места ДТП в больницу, они получили различные травмы.

Еще один «большой ребенок» попал в аварию по собственной беспечности: 17-летний парень опрокинулся со своего скутера. Это произошло вечером – около 21.30 – на улице Самарская в Краснослободске. Мальчишка ехал в сторону Дачного переулка, даже не ехал – летел, причем без мотошлема и другой защиты. Напротив дома № 14 «В» по улице Веселая он все-таки не справился с управлением и упал. Сильно упал – с травмами его пришлось госпитализировать.