Был в капюшоне и наушниках: в Волгограде пешеход врезался в трамвай

Фото с сайта МУП "Метроэлектротранс"

Казалось бы, как можно не заметить проезжающий мимо трамвай, или хотя бы не услышать его. Но сегодня, 13 сентября, в центре Волгограда молодой человек столкнулся с «рогатым». Да, именно так: пешеход врезался в трамвай!

Произошло это сегодня, 13 сентября, примерно в 08.40 утра в центре города - на пересечении улиц Баррикадная и Социалистическая. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, молодой человек мало того, что решил перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора, так он еще и смотрел по сторонам. Более того, он был в капюшоне и в наушниках – он переходил дорогу, не реагируя ни за сигналы, ни на шум.

- Трамвай ехал по маршруту №3 и уже подъезжал к конечной остановке на улице КИМ. Он уже практически завершил проезд перекрестка, как в него врезался этот парень. Удар пришелся на среднюю часть вагона. Водитель сразу же остановила движение и выбежала на помощь пострадавшему. Она тут же вызвала «скорую» и ГИБДД, и до их приезда оказывала молодому человеку первую помощь, - уточняют в мэрии.

А пока медики обследуют и возвращают к жизни пострадавшего волгоградца, правоохранители пытаются установить все обстоятельства случившегося и выяснить все подробности ДТП.