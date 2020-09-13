На Волгоградскую область сильный ветер принесет похолодание

Осень постепенно вступает в свои права. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Все ближе подбирается к волгоградцам осень: дни уже стали короче, вечера прохладнее. А сегодня, 13 сентября, местами и вовсе подморозит. Да-да, вы не ослышались: северо-восточный ветер принесет в Волгоградскую область похолодание. Причем резкое. По сообщению волгоградского Гидрометцентра, уже сегодня – в воскресенье – порывы ветра местами будут достигать 10- 14 метров в секунду. А столбик термометра опустится ночью на юге до +8...+13 градусов, а местами и вовсе до +1...+6 градусов. Правда, днем солнышко еще побалует волгоградцев теплом: температура поднимется до +22...+27º.

В Волгограде, конечно, такого похолодания не будет: в городе даже ночью столбик термометра не опустится ниже +10 градусов, а днем и вовсе припечет до +23…+25 градусов.

При этом в ГУ МЧС по региону напоминают, что из-за сухой погоды в области сохраняется чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости леса (опасное явление). И посещение лесов еще под запретом.