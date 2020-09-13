Под Волгоградом сгорели прицеп с сеном и иномарка

Осень в Волгоградской области в этом году выдалась на редкость сухая – дождей нет, о чего обстановка просто крайне пожароопасная. Огонь вспыхивает от малейшей искры. Только за минувшие сутки 12 сентября волгоградские спасатели 29 раз выезжали на тушение травы и 5 раз на тушение загоревшегося мусора. Не обошлось и без крупных пожаров. Так, в Светлоярском районе примерно в 9 утра 12 сентября на станции Тингута вспыхнул прицеп к автомобилю «КАМАЗ», в котором находилось 4 тонны сена. Сгорело все это практически мгновенно, прибывшим спасателям оставалось только потушить угли. К счастью, как уточняют в ГУ МВД по региону, погибших и пострадавших нет. А причиной пожара, говорят, стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

А ночью 13 сентября – примерно в 02.20 –тревожное сообщение о возгорании автомобиля поступило спасателям из Волжского. На улице Свердлова вспыхнул «Volkswagen Passat». Он загорелся по всей площади, так что восстановлению уже не подлежит. Теперь экспертам предстоит установить, почему загорелась иномарка и не поджог ли это.