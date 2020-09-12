Машину разорвало на части: страшная авария на севере Волгограда

"Ладу" разорвало на части. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Жуткая авария случилась в половине восьмого вечером в субботу на севере Волгограда. Как сообщает корреспондент «КП-Волгоград», ДТП случилось в Тракторозаводском районе на улице Шурухина напротив Алюминиевского кладбища. По словам очевидцев, водитель «Лады» вылетел на обочину и на полной скорости врезался в столб. Удар был настолько сильным, что машину буквально разорвало на части, разметав покореженный металл на несколько метров по дороге. Водитель автомобиля чудом остался жив.

- Судя по следам, он метров 60 проехал по обочине прямо в столб. Водитель был один, жив. Даже на ноги смог подняться, - рассказали очевидцы.

Пострадавшего водителя отечественной легковушки с места ДТП увезли в больницу.

- Шансов выжить в таком ДТП – один на миллион. В рубашке родился, - отмечают водители.

Информация и подробности произошедшего ДТП уточняются.