«Да у вас в команде лет 30 такого уровня футболистов не было!»: Ираклии Пирцхалава в соцсетях сцепился с болельщиками «Ротора» из-за Ананидзе

Ираклий Пирцхалава - большой любитель футбола. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новость о том, что «Ротор» подписал полузащитника Жано Анананизде месяц назад вызывала шквал эмоций у волгоградских болельщиков. Но на поле он так ни разу и не появился – помешали лишний вес и больное колено. Спустя месяц контракт расторгли по обоюдному согласию. А заодно и раскрыли зарплаты игроков, которых приобрел «Ротор». И эта новость, а также появившаяся в разных телеграм-каналах информация о том, что игроки возвращают часть своих зарплат после получения, всколыхнула уже не только волгоградских футбольных фанатов. За своего земляка вступился певец и радиоведущий, а также большой любитель футбола Ираклии Пирцхалава.

- 1 млн, з/п которую он получал в месяц, это, чтоб вы понимали, бюджет любительской лиги на год, - комментируют новость в инстаграме клуба.

- Получал? Сколько он получал? Один месяц? Ты смешной упырёк! Посмотри бюджеты команд премьер лиги! Да, напомню, Ротор именно там! И скажи спасибо, что парняга честный и порядочный оказался и отказался от этих копеек, которые у вас в дешманском клубе платят. На эту зарплату некоторые игроки сборной России в караоке не смогут сходить, - парирует Пирцхалава.

Волгоградцы бросились защищать свой клуб, просвещали Ираклия.

- Бездари и колеки у тебя в клубе играли до прихода Зурико, Сабы и Гогуа! Ты игру видел до них и допустим с Спартаком? Знаток диванный, - Ираклии снова и снова переходит на личности. - Или вы забыли, как быть благодарными? Да у вас в команде лет 30 такого уровня футболистов не было!

После прочтения комментариев к посту в клубе посетовали, что аккаунт «Ротора» стал местом слива негатива и напомнили, что там можно еще и слова поддержки писать.