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Общество

Прививки от гриппа сделали почти 11% волгоградцев

На 12 сентября уже более 263 тысяч жителей области получили бесплатную вакцину
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Прививка на сто процентов от гриппа не защитит.

Прививка на сто процентов от гриппа не защитит.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В сентябре 2020 года 263 тысячи человек или 10,8% населения Волгоградской области уже поставили прививки от гриппа. Среди них более 90 тысяч школьников и 170 тысяч взрослых. В этом году к привычной сезонной заразе присоединился коронавирус. Чтобы избежать заражения двумя опасными инфекциями сразу, привить от гриппа в регионе планируют 60 процентов жителей. Вакцина содержит три актуальных штамма. Ее уже доставили во все поликлиники региона.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, в Волгоградскую область уже поступило 473 тысяч доз вакцины от гриппа. 330 тысяч ампул «Совигриппа» прислали на прививки взрослых. Еще 142 тысячи доз «Совигриппа» и «Ультрикса» - для детей и беременных. В первую очередь вакцину получат так называемые группы риска – работники медицинской и транспортной сферы, пожилые люди, дети, хроники. В поликлиниках составили их пофамильные списки и составили план прививок.

Прививка от гриппа на 100% не защитит, но облегчит течение заболевания. Напомним, накануне укололся и губернатор. Он признался, что уже и не помнит, как давно не прививался от гриппа, но «таких вирусов у нас еще не было».