В Волгограде 54 заболевших ковидом за сутки

За сутки в регионе 97 заболевших. Фото: Артем КИЛЬКИН

Если вчера в Волгограде было 36 заболевших коронавирусом, то на 12 сентября положительный результат теста получили в полтора раза больше горожан – 54 человека. Снова в лидерах по заболевшим оказались Камышин и Волжский, где число заразившихся выросло на шесть человек за сутки. Но Среднеахтубинский район вновь бьет рекорды - плюс 9 случаев. В целом же на 12 сентября 2020 коронавирус получил распространение в 13 городах и районах Волгоградской области. Накануне география была почти в два раза шире. Зато сегодня цифры больше.

Карта распределения заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, отличились солидным приростом ковид положительных пациентов еще четыре района – Михайловка, Городищенский, Котовский, Палласовский. Там по четыре инфицированных.

В Ленинском районе на сегодня два случая заболевания, а в Иловлинском, Котельниково, Жирновском и Суровикинском районах по одному подхватившему коронавирус на сегодня.