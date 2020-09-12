Жертвой ковида стала 46-летняя волгоградка

К врачу женщина обратилась лишь на шестой день. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области на сегодня скончались уже 123 заболевших коронавирусом жителя. Коварная инфекция не щадит ни молодых, ни старых. Очередной жертвой ковида стала 46-летняя женщина из Жирновского района. Несмотря на наличие неврологических хронических заболеваний и патологий сердца, подхватившая коронавирус волгоградка не стала обращаться к врачу, пока ей не стало совсем худо.

- Самостоятельно не лечилась. Спустя шесть дней вызвала бригаду скорой медицинской помощи, - сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе региона по коронавирусу.

В Жирновской ЦРБ женщину лечили от ковида с двусторонней пневмонией. Но несмотря на все старания медиков пациентка все же скончалась.

В Жирновском районе это вторая смерть пациента с коронавирусом в этом году. А в лидерах по смертности в регионе на сегодня крупные города - Волгоград (52 летальных исхода), Волжский (10), Михайловка (7).