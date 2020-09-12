В Волжском иномарка сбила ребенка на «зебре»

Двое пешеходов пострадали на нерегулируемых переходах. Фото: Иван ВИСЛОВ

Иномарка сбила 7-летнего ребенка субботним вечером на улице Пушкина в Волжском. Hyundai Solaris под управлением 33-летнего водителя двигался в сторону улицы Медведева, когда наехал на юного пешехода на нерегулируемом переходе. Сейчас получивший травмы ребенок в больнице, как и еще трое взрослых пешеходов, которые попали под колеса на дорогах Волгоградской области за минувшие сутки.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, еще одно ДТП с участием пешехода произошло в Волжском несколькими часами ранее. 50-летний водитель за рулем Chery Tiggo сбил 49-летнюю женщину на кольце Свердлова. При этом пешеход также шла по «зебре».

В Кировском районе Волгограда уже около одиннадцати вечера 29-летний байкер на мотоцикле «Хонда» наехал на 38-летнего пешехода. Мужчина вышел на проезжую часть улицы 64-й Армии в зоне видимости перехода.

А утром того же дня в Камышине 74-летняя бабушка попала под колеса мусоровоза на улице Текстильной. Женщина шла по парковочной площадке, отделенной от проезжей части.