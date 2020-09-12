Для болельщиков матча Ротор – Краснодар пустят трамваи и троллейбусы

Матч завершится довольно поздно. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В воскресенье, 13 сентября, волгоградский «Ротор» принимает на своем поле «Краснодар». Матч 7-го тура РПЛ начнется в 20.00. А к его завершению в 22.00 у «Волгоград Арены» болельщиков будет ждать городской электротранспорт. На линию выведут дополнительный подвижной состав. Развозить футбольных фанатов от остановки «Центральный стадион» будут двадцать трамваев и троллейбусов.

- По мере заполнения салонов скоростной трамвай поедет до станции «Ельшанка» и до станции «ВГТЗ». Троллейбусы доставят пассажиров до остановки «Спартановка» в Тракторозаводском районе и до «Больничного комплекса» в Дзержинском, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Кроме того, болельщиков на матч с «Краснодаром» и обратно повезут электрички. Любителей футбола просят не забывать, что в Волгоградской области действует масочный режим. Так что кондуктор и водитель имеют право не пустить в салон пассажира без маски.