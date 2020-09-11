Волгоградские помидоры атаковала томатная моль

Фото Россельхознадзора.

Мало Волгоградской области коронавируса и прочих проблем, так появилась еще одна напасть – опасный вредитель атаковал волгоградские помидоры. И называется эта напасть – «Тута абсолюта», а по-русски - южноамериканская томатная моль.

Очаг этого вредителя обнаружили на сельскохозяйственных угодьях в Среднеахтубинском районе. Эти вредители питаются листьями и плодами томатов и приносят немалый ущерб. Одна бабочка способна отложить до 300 личинок, а их скопление может уничтожить фермеру весь урожай. Поэтому сотрудники территориального управления Россельхознадзора уже закрыли опасную зону на карантин. В карантинную зону попал непосредственно участок, где зафиксировали томатную моль, площадью почти 59 гектаров и 436 гектаров – буферная зона, где будет действовать фитосанитарный режим.

Это значит, что из этой зоны в период действия карантина нельзя вывозить томатную продукцию без карантинного сертификата. Фермеры смогут использовать помидоры с этих полей исключительно для собственных нужд. Зараженные молью участки сожгут, чтобы уничтожить вредителя. После чего почву продезинфицируют.