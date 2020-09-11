РФС перенес игру за Кубок России между Ротором и Динамо-Ставрополь

Матч состоится на неделю позже запланированного. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Сегодня, 11 сентября, на заседании Бюро Исполкома Российского футбольного союза было принято решение о переносе сразу нескольких матчей, которые должны пройти в рамках Элитного группового раунда Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020/2021 годы. О причинах переноса на сайте РФС не сообщается. Но изменения затронут и футбольный клуб Волгограда – «Ротор».

В частности, как сказано в сообщении, - игра между ФК «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) и СК «Ротор» (Волгоград), которая должна была состояться 16 сентября 2020 года, переносится на 23 сентября 2020 года.

Кроме того, РФС перенес матч между ФК "Зенит" (Иркутск) - ФК "Химки" (Московская область) с 16 на 15 сентября. А ФК "Салют Белгород" (Белгород) и ПФК "Арсенал" (Тула) сыграют 23 сентября, а не 16-го, как планировалось изначально.