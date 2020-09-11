В Волгограде три женщины строят дорожку от дома в детсад

Вот так волгоградки сами пытаются устроить дорожку, чтобы дети по пути в детсад не утопали в грязи. Автор фото Ольга Брага.

К сожалению, случаи, когда люди, не дождавшись помощи от властей, сами решают свои проблемы, в Волгограде не редкость. У нас горожане сами и заборы красят, и дворы метут. Но, чтобы сами тротуар строили – это ж как надо было довести!

- Дело в том, что в нашем микрорайоне на Ангарском несколько 9-10-этажных домов. Много молодых семей, которые водят детей в 355-й детсад. Вот только дорожки к нему нет. Вдоль детсада лежит и ближайший путь к магазинам и остановке, и по этой тропинке ходит много людей. Мы не раз просили власти сделать нам тротуар. В прошлом году приезжали, обещали «золотые горы», после этого вырыли траншею вдоль забора, якобы для отвода воды, и на том все закончилось. Только забор после этого покосился. Впереди осень, а значит, опять придется добираться через грязь. Сегодня люди сами взялись строить эту дорожку. Причем строят ее три женщины! – в сердцах описывает проблему Ольга Брага.

Сегодня активистки из ТСЖ пытаются по крупицам собрать с жильцов деньги на дорожку. Но средств не хватает, а осень близится.

«Куда-то обратиться, чтобы помочь процессу доведения дорожки до калитки детсада…» - ищет помощи волгоградка.

Власти пока молчат…