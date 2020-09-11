На судью из Волгограда готовят уголовное дело за крупную взятку

Фото с сайта Дзержинского райсуда.

Судья Дзержинского района Волгограда Юлия Добрынина все-таки может оказаться вскоре по другую сторону судебного заседания. На нее готовятся завести уголовное дело. Причем сразу по двум статьям – по части 3 статьи 30 (бездействие лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сегодня, 11 сентября, стало известно, что по представлению главы Следкома России Александра Бастрыкина, Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит вопрос о даче согласия на привлечении Добрыниной к уголовной ответственности. Заседание ВККС запланировано на 23 сентября.

Напомним, Юлия Добрынина «прославилась» тем, что в августе 2020-го ее поймали на получении взятки. Немаленькой – в размере 20 миллионов рублей. По слухам, судья получила эти деньги за содействие известному в Волгограде авторитету.

Напомним, что судьи относятся к особой категории и привлечь ее к уголовной ответственности можно только с согласия ВККС. С момента задержания Добрынина официально находится в отпуске.