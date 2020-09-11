В 2021 году к четырем волгоградским хуторам проложат асфальт

В то время, как жители Волгограда сетуют на ямы в асфальте, жители некоторых сельских территорий Волгоградской области мечтают хоть о каком-то асфальтовом покрытии. Кое-где «грунтовка» - единственная связь с внешним миром. Поэтому новость о том, что в 2021-м году в регионе построят сразу четыре новых дороги к хуторам, их точно обрадует.

Все эти дороги попали в программу «комплексного развития сельских территорий». На данный момент определены 4 дороги, которые построят в 2021 году.

А именно:

- подъезд к хутору Казачий от дороги «Курганный – Клетская» в Клетском районе (протяженностью 3,678 км),

- дорога от станицы Нехаевской через хутор Лобачевский до хутора Авраамовский в Нехаевском районе (3,5 км на первом этапе),

- подъезд к хутору Степной от трассы М6 – Каспий «Куликовский – Хоперский – Верхнекардаильский» Новониколаевского района (5,9 км 1 этап)

- и подъездгная дорога к ООО "Инвид-Агро" в еле Солонка Нехаевского района протяженностью 0,82 км.

- В ближайшее время ждем судсидию из госбюджета на строительство этих объектов, - уточняют в администрации региона.