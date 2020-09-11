«Рассадите через одного»: волгоградцы требуют открыть кинотеатры

Почти полгода в Волгоградской области не работают кинотеатры и кинобары. Еще в апреле 2020-го их закрыли из-за коронавируса, и с тех пор кино волгоградцы смотрят только дома. Уже открылись рестораны и кафе, заработали школы и детские секции, музеи и выставочные залы… О кинозалах будто забыли. Сегодня волгоградцы не выдержали и запустили петицию с требованием открыть кинотеатры.

«Практически все организации нашего города вернулись к своей работе, кроме культурно-досуговых учреждений. Учитывая показатели стабильного снижения заболеваемости COVID-19, просим вас разрешить деятельность кинотеатров с применением ограничительных мер, рекомендованных Роспотребнадзором» - гласит петиция, которую создал волгоградец Михаил Верещагин.

Автор справедливо заметил, что все это время владельцы кинотеатров продолжают платить зарплаты работникам, аренду и оплачивать услуги клиринга и охраны, и нести прочие затраты.

«Кинотеатры - одно из самых безопасных общественных мест, где легко всех рассадить через одного и дело с концом», - подытоживает автор петиции.

За несколько часов под ней поставили подписи уже более трехсот волгоградцев.