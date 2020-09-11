16 классов в разных школах Волгоградской области ушли на карантин по ковиду

Класс переводят на карантин по ковиду, если заболел одни ученик. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Среди тех, кому подтвердили диагноз коронавирус на 11 сентября три ребенка от 7 до 14 лет и два подростка от 15 до 17 лет. Накануне положительные тесты пришли еще семи школьникам. А это значит, что ученики еще более десяти классов разных школ, лицеев и гимназий Волгоградской области проведут ближайшие две недели на карантине. Ребята будут сидеть дома на самоизоляции, учиться на удаленке и ждать результат – заразились они или нет. Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомобразования, на сегодняшний день из-за коронавируса ушли на карантин уже 16 классов разных школ Волгоградской области.

В том числе известно о случаях заболевания ковидом среди школьников в Красноармейском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Советском и Центральном районах Волгограда. Но серьезных вспышек коронавируса среди школьников пока нет.

- Подтверждены единичные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Решение о введение карантина принимает Роспортебнадзор, если в классе заболел хотя бы один ребенок, - поясняют в профильном комитете.

Остальные школьники продолжают учебу. Для них остаются обязательными ковидная гигиена, температурный контроль на входе в школу, и обязательная справка для возвращения к учебе после пропуска даже одного дня.

А вот школу Новоаннинского района закрыли на карантин из-за 29 заболевших вирусом детей и троих взрослых. Но там у всех подозревают другую инфекцию.