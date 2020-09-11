Под Волгоградом три приятеля успели слить с тепловоза тонну солярки

Кто только у нас не пытается нажиться на горючем. Воруют из нефтепроводов, перекачивают с танкеров, и даже с тепловозов сливают. Вот на днях трех таких «дельцов» поймали в Калачевском районе Волгоградской области. Мужчины сливали ночью горючее с тепловоза, который стоял на путях. Двое сливали, а третий ждал их неподалеку с машиной и специально подготовленной емкостью в прицепе. Когда их заметили сотрудники транспортной полиции, они уже успели украсть почти тонну солярки. Правда, увезти и продать не успели.

Как сообщают в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте, двое из задержанных являются работниками транспортной организации, а третий подельник – безработный местный житель.

- По данному факту следователи уже завели уголовное дело. Максимальное наказание, которое им грозит, - лишение свободы на срок до пяти лет, - уточняют в ведомстве.