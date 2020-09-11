14 сентября оставят без электричества 4 района Волгограда

Свет отключат на несколько часов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

После выходных дней волгоградские энергетики с понедельника вновь с новыми силами приступят к плановым ремонтам электрооборудования. В начале следующей недели сидеть дома без света, возможности поработать на удаленке и привычных в быту электроприборов придется жителям отдельных кварталов в четырех районах Волгограда. В опубликованном ресурсоснабжающей компанией графике отключений электричества на понедельник, 14 сентября 2020 года, отмечены дома Краснооктябрьского, Держинского, Кировского и Советского районов. Больше всего коммунальных страданий на этот раз достанется Дзержинкому и Кировскому.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети ЮГ - Волгоград», на Красном с 9 до 18 часов сидеть без света 14 сентября 2020 придется жильцам двух домов – на улице Титова №14 и 16. Чуть менее продолжительными будут отключения в Советском районе. С 9 до 17 часов обесточат дома на улицах Зевина, №7д; Василевского, №18, 22-32.

В Дзержинском отключения пройдут в три этапа и в разное время. С 9 утра до 14 часов обесточат дом №56 на бульваре 30-летия Победы. С 12 до 19 часов сидеть без электричества будут жильцы частника по адресам: Игарская, 73-75, 78; Землячки, 65-71, 20. А с 10 до 16.00 не будут работать электросети на улице Бурейской, №1б.

И, наконец, в Кировском районе с 9 до 13.00 оставят без электроэнергии дома на улицах Зины Маресьевой, №9,13,15; и 64-й Армии, 28, 30 и 30а. с полудня до 17 часов не будет света на улицах Одоевского, в домах №70,72; 64-й Армии, 83-87; а также на Подольской, в доме №2. И на весь день с 9 утра до пяти вечера отключат свет в частном секторе: улицы Астраханская, №15-53,18-56; Братская, 5-33; Достоевского, 1-47,8-40; Добролюбова, 49; Декабристов, 4-18; Чернышевского, 1-19 и 4-22; Ромена-Ролана, 8-16; в переулке Ключевом, №31,33,35, Достоевского, 4-14, 7 и 9; на улице Молодежной, 11-15 ,4-30; Шевченко, 3-27, 6-28; Луначарского, 1-21, 2-22; и на Кирова, в домах №50,62.