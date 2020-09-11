Волгоградцев, пытавшихся украсть 2,4 километра трубопровода, отправили в колонию

Пока волгоградские коммунальщики укладывают новые водоводы в борьбе за качество услуг, ушлые воришки крадут старые трубы. Так, в Кировском районе пятеро приятелей решили забрать на металлолом не просто кусок трубы, а вырезать всю ветку законсервированного напорного канализационного коллектора – а это более 2,4 тысяч погонных метров. Чтобы осуществить задуманное, они наняли даже спецтехнику. И уже успели выкопать часть трубы. Но довести начатое до конца не смогли – их задержали сотрудники регионального УФСБ.

- Свою вину все соучастники признали. Двоих уже осудили, уголовное дело в отношении еще одного находится на стадии расследования. Сегодня вынесли приговор еще двум: ранее судимому мужчине 55 лет дали 3,5 года колонии общего режима, его 22-летнему пособнику – 2,5 года колонии, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. – Оба находятся под стражей. Приговор в законную силу не вступил.