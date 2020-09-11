Из-за 29 заболевших вирусом детей волгоградскую школу закрыли на карантин

На карантин отправили всю сельскую школу. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области почти половина учеников Амовской школы, которая расположена в хуторе Новокиевка Новоаннинского района, слегли с признаками сильной инфекции в последние дни. Всего в сельской школе 76 учеников. Сразу 29 из них подхватили заразу. Состояние одного ребенка вызывало особую тревогу медиков, поэтому его положили в Новоаннинскую больницу. Он под круглосуточным наблюдением врачей. Заболели и трое работников школы. Однако пока причиной, которая выкосила почти половину учебного заведения, признали не коронавирус, а другую инфекцию - ротавирус.

- По предварительному диагнозу это ротовирусная инфекция неясной этиологии, - сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете образования, науки и молодежной политики.

Помимо одного ученика остальные дети и взрослые лечатся дома. Школу целиком закрыли на карантин, занятия отменили. У всех заболевших взяли анализы, также сделали пробы воды. По факту массового заболевания идет межведомственная проверка с участием инспекторов Роспотребнадзора и других ведомств.

Сколько классов и школ на сегодня закрыли на карантин по коронавирусу, власти пока подсчитывают. Однако по данным оперштаба, только за последние два дня подтвердили диагноз у 12 школьников.