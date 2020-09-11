В Волгограде инспекторов Ространснадзора подозревают в служебном подлоге

В июле этого года инспекторы Ространснадзора в Волгоградской области стали фигурантами уголовного дела из-за крупной взятки. Чуть больше года назад, как установило следствие, обвиняемые предложили перевозчику сделку: они «закроют глаза» на нарушения, а бизнесмен заплатит им за это по 40 тысяч рублей на брата. Оперативные сотрудники УФСБ России по Волгоградской области задержали мздоимцев при получении денег. В сентябре следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудили на инспекторов Ространснадзора еще одно уголовное дело по статье «служебный подлог».

По данным следствия, в феврале 2020 года во время проверки на станции Трубная главный инспектор отдела госконтроля и надзора за безопасностью движения Южного УГЖДН Ространснадзора нашел нарушения. Он составил протокол, в который позже были внесены ложные сведения - подпись от имени ответственного должностного лица. Однако ни постановления, ни его копии мастер-железнодорожник не видел и не подписывал.

- Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.