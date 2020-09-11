Волгоградская область готова к отопительному сезону на 82%

Трубы меняют во всех районах области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

До начала отопительного сезона осталось около месяца. Коммунальщики готовятся к зиме и завершают намеченную на этот год модернизацию теплосетей и котельных. На сегодняшний день Волгоградская область готова к холодам на 82%. «Главная задача - без срывов приступить к отопительному сезону», отметил вице-губернатор Андрей Косолапов, объезжая стратегические объекты теплосетевого хозяйства Волгограда.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете ЖКХ, почти 85% жилых домов уже прошли промывку и опрессовку систем отопления. Готовы к зиме и 75% котельных, более 80% тепловых и 88,8% электросетей, а также почти 80% газопроводов.

В Волгоградской области в этом году заменили 41,5 километра изношенных тепломагистралей и 124,4 километра ветхих водоводов, 73,2 километра канализационных труб и боле 200 километров электролиний.

Но на ближайший месяц у волгоградских коммунальщиков еще масса работы. График отключений горячей воды расписан вплоть до конца сентября. До октября должны заменить очередной участок тепломагистрали на улице Козловской и завершить обновление котельной на Пражской. На улице Ангарской обновят трубы, снабжающие теплом областную больницу №1. Кстати, здесь в этом году впервые коммунальщики опробовали метод строительства временных теплосетей на время замены старых труб.

- Муниципальными образованиями и предприятиями ЖКХ на подготовку к зиме и выполнение ремонтных программ в этом году выделено 1,025 миллиарда рублей, - отмечают в профильном комитете.