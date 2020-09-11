Под колесами авто пострадали 8-летний пешеход и 11-летний велосипедист

Школьник попал под машину на велосипеде. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сразу двое малолетних детей пострадали в ДТП на дорогах Волгоградской области за минувшие сутки. Один из них передвигался пешком, другой – на велосипеде. Так, в Волжском 8-летнего школьника сбили на внутриквартальной дороге на улице Мира. Ребенок перебегал проезжую часть, когда его сбил «Рено Логан» под управлением 41-летнего водителя. Медпомощь мальчику оказали прямо на месте ДТП.

А в городе Новоаннинский вечером в четверг под колеса «ВАЗ-211440» попал 11-летний велосипедист. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, ребенок пересекал проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Сейчас юный велосипедист в больнице.

Стала участницей ДТП и 64-летняя волгоградка. В начале шестого вечера ее сбил на улице Волгоградской в поселке Максима Горького 20-летний водитель на «десятке». Пожилая женщина решила перейти дорогу в неположенном месте и угодила под колеса автомобиля. Сейчас она также в больнице.