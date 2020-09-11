В Волгоградской области водитель УАЗа погиб из-за овцы

В ДТП с овцой один человек погиб, один пострадал. Фото: Олег УКЛАДОВ

Настоящей трагедией закончилась встреча с овцой для 56-летнего водителя из Волгоградской области. В девятом часу вечера в этот четверг мужчина за рулем «УАЗа-31512» ехал по селу Бережновка Николаевского района. Уже на выезде из села навстречу ему попалось животное. По предварительным данным, автомобиль на скорости наехал на выбежавшую на дорогу овцу, из-за чего водитель потерял управление автомобилем. УАЗик перевернулся и опрокинулся в кювет. Машина получила значительные повреждения. Сильно досталось и находящимся внутри. 61-летнему пассажиру понадобилась помощь медиков, его увезли с места аварии в больницу. А вот водителю в этой аварии выжить не удалось. Мужчина получил слишком серьезные травмы и скончался на месте ДТП.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, «УАЗ-31512» был без государственного номера.