В Волгоградской области пересчитали алкоголиков

Среди волгоградцев за год стало на 2,5 тысячи больше алкоголиков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День трезвости и борьбы с алкоголизмом в нашей стране отмечают 11 сентября. По такому случают волгоградское управление Роспотребнадзора пересчитало хронических алкоголиков. Только за прошлый год в регионе их стало на 2,5 тысячи больше. Так что для Волгоградской области борьба с пьянством – не пустой звук, а необходимость. Всего же в России на учете более 2,1 миллиона выпивох. По данным Минздрава, в нашей стране каждый год около 700 тысяч человек погибают по разным причинам, связанным с излишней любовью к алкоголю.

- В Волгоградской области заболеваемость хроническим алкоголизмом в 2019 году составила 98,3 случая на 100 тысяч населения, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре.

То есть почти каждому тысячному волгоградцу поставили диагноз «хронический алкоголизм» только за прошедший год. При этом алкоголизм тяжело поддается лечению. Успех зависит от многих факторов, но многие срываются и все начинается сначала.