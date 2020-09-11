Грузовик загорелся на трассе в Волгоградской области

Пожарные справились с огнем за 20 минут. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Грузовик вспыхнул на трассе Жирновск – Михайловка в Волгоградской области на рассвете в эту пятницу, 11 сентября 2020. Сообщение о пожаре на автодороге в Михайловском районе поступило спасателям около шести часов утра. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты обнаружили, что кабина грузовика «Volvo SF 12» полностью объята огнем. Площадь возгорания составила около шести квадратных метров. Спустя двадцать минут пожарным удалось справиться с огнем. При пожаре никто не пострадал.

- Скорее всего, причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС России по региону.

Всего за минувшие сутки волгоградские пожарные выезжали на вызовы сорок раз. Более половины случаев возгораний – это сухая трава и мусор.