Волгоградская область получит еще 320 миллионов на дороги

В Волгограде обновляют дороги уже по плану 2021 года. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Автомобилисты не могут не признать: дороги в Волгоградской области в последние годы стали значительно лучше и все реже становятся героями анекдотов. На старых все меньше ям, строятся новые. В этом году на строительство и ремонт автомобильных дорог области выделили миллиарды рублей. Плюс к этому правительство РФ дополнительно выделило региону трансферт еще на 320 миллионов. Пойдут деньги на ремонт дорог Волгограда и Волжского.

- Согласно распоряжению правительства РФ от 29 августа 2020 года Волгоградской области выделен межбюджетный трансферт на финансирование обеспечения дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

В этом году это уже второй дополнительный межбюджетный трансферт, который получает регион на дороги. До этого Волгоградская область приняла 1,2 миллиарда рублей. Так что уже в этом году в регионе смогут дополнительно обновить еще 110 километров дорог. А план по нацпроекту «БКАД» выполнят за четыре года вместо пяти.