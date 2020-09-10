Ремонт на мосту Волжской ГЭС завершится в октябре

К ноябрю второй этап работ завершится, и продолжат ремонт уже в 2021 году. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ремонт на мосту Волжской ГЭС подходит к концу. На данный момент работы выполнены на 75% от объема, запланированного на 2020 год. Подрядчик обещает все закончить к концу октября. Тогда же движение по дороге откроют по всей ширине. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в мэрии Волжского.

- В этом году капитально ремонтируют два участка: один протяженностью 572 метра по верхнему бьефу (около железнодорожных путей), второй – 884 метра по нижнему бьефу. Сейчас рабочие укладывают железобетонную плиту проезжей части и монтируют деформационные швы. Затем сделают гидроизоляцию и уложат асфальт, - рассказывают в мэрии.

Параллельно заканчивают работы в подмостовой части – ремонтируют низ пролетных строений.

Напомним, что уже с 16 сентября по мосту пустят грузовики массой до 3,5 тонн (правда только в ночное время).

Полностью ремонт моста Волжской ГЭС закончат в 2021 году.