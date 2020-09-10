Олег Салагай: Волгоградская область наименее пьющая и курящая в ЮФО

Волгоградцы, говорят, стали меньше пить и курить. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Сегодня, 10 сентября, в Волгоградскую область с рабочей поездкой прибыл заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. Он провел совещание, на котором рассматривали вопросы укрепления здоровья, как жителей Южного федерального округа, так и России в целом. Говорит, главная цель – сократить потребление табака и алкоголя, ведь без этого добиться увеличения продолжительности жизни невозможно.

Одна из инициатив, выдвинутая сегодня, - повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года. Аргументировали тем, что, чем раньше человек начинает употреблять алкоголь, тем больше вероятности злоупотреблений ним в будущем.

На вопрос журналистов: «Как с этим обстоят дела в Волгоградской области?», Олег Салагай заметил, что наш регион относится к наименее пьющим и курящим в ЮФО. И даже в целом показатели смертности среди трудоспособного населения в Волгоградской области гораздо ниже общероссийских.

Отметил замминистра и улучшения в сфере здравоохранения области. Справились, по его словам, наши медики и с коронавирусом.

- Есть моменты, которые мы сейчас дополнительно отрабатываем, но в целом Волгоградская область справилась с ситуацией, - заявил Салагай.