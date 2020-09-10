Волгоградский перинатальный центр попал в «тройку» лучших в стране

Фото с сайта администрации ВО.

Все-таки волгоградская медицина постепенно переходит на более качественный уровень. Вот еще одно подтверждение – Волгоградский перинатальный центр №2 попал в «тройку» лучших в рейтинге МАРСа (междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины). Ведущие акушеры, гинекологи и неонатологи страны оценили сотни заявок, которые прислали на конкурс «Перекличка перинатальных центров — 2019», и единоглассно присудили третье место нашему центру за успехи в области охраны материнства и детства. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации области.

Сегодня, по данным облздрава, в данном перинатальном центре принимают за год более 4 тысяч будущих мам. Медучреждение оснащено самым современным оборудованием. В период пандемии специалисты этого центра тоже не остались в стороне и разработали специальную программу по реабилитации для беременных, переболевших коронавирусом. Этот спецкурс уже прошли 43 будущие мамы.