Роспотребнадзор: по Волгограду гуляет риновирус и коронавирус, гриппа еще нет

При любых проявлениях простуды - идите к врачу!

Едва в Волгоградской области похолодало, как увеличилось число людей с признаками простудных заболеваний. На фоне тревожной обстановки с коронавирусом, волгоградцы уже забеспокоились – «не грипп ли пожаловал?». В региональном управлении Роспотребнадзора успокаивают: пока в области циркулируют преимущественно риновирусы, вирусы гриппа пока ни у кого не обнаружили.

Но сотрудники управления уже ведут еженедельный мониторинг за болезными ОРВИ. По их данным на прошедшей неделе в Волгоградской области сохранялся неэпидемический уровень – он на 66% ниже эпидемического порога.

И напоминают, что сейчас в области активно идет прививочная кампания против гриппа.

- Вакцинация является единственным надежным средством профилактики гриппа, - акцентируют внимание земляков в региональном Роспотребнадзоре. – Поэтому рекомендуем всем сделать прививку против гриппа и защитить свое здоровье!

Помните: при любых проявлениях простуды – кашель, насморк, повышение температуры – следует немедленно обращаться за медпомощью. Не занимайтесь самолечением! И да, масочный режим никто не отменял!