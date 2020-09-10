Полиция сожгла под Волгоградом восемь мешков конопли

Всю эту коноплю пенсионер планировал переработать на марихуану и продать. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня, 10 сентября, полиция Волгограда в присутствии членов спецкомиссии сожгла мешки с коноплей и марихуаной. В общей сложности уничтожили восемь килограммов наркотической травы. Эту «дурь» в прошлом – 2019-м году – правоохранители изъяли у 65-летнего жителя Среднеахтубинского района.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, этот немолодой мужчина решил устроить наркобизнес прямо на своем подворье. Он нашел поляну с коноплей, нарвал ее, принес домой и стал готовить из нее марихуану. У него нашли мешки, в которых в общей сложности было 8 кило «травки» и почти полкилограмма расфасованной на мелкие дозы марихуаны.

- При обыске в доме у мужчины также нашли самодельный пистолет, пригодный для производства выстрелов, - уточняют в полиции.

Волгоградца признали виновным по всем статьям, и суд приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима.