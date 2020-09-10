Волгоградцу, заработавшему миллионы на махинациях с ОСАГО, заменили условный срок на колонию

Прокуратура Волгорадской области добилась ужесточения наказания 35-летнего Даниилу Щекину, который участвовал в махинациях с ОСАГО. Его все-таки отправили за решетку. Напомним, Волжский суд вынес ему очень мягкий вердикт, приговорив к трем годам условного срока. А он, между прочим, был в составе ОПГ, которая устроила в Волгограде заработок на фиктивных ДТП. Со своими дружками он подстраивал аварии и по «липовым» документам похищал деньги страховых компаний. Как установило следствие, преступная группировка умудрилась заработать таким образом 1,8 миллиона рублей.

Сотрудники прокуратуры не согласились с приговором Волжского суда и оспорили его в областном суде.

- Волгоградский областной суд встал на сторону прокуратуры и ужесточил наказание. Щукина приговорили к трем годам исправительной колонии общего режима. Мужчтну взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор вступил в законную силу, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.