11 сентября отключат свет в трех районах Волгограда

Электроэнергии не будет всего три часа. Фото: Евгения ГУСЕВА

В эту пятницу тысячи волгоградцев вновь останутся без электричества. На этот раз энергетики запланировали небольшой объем работ по ремонту электрооборудования, так что сидеть «во тьме» средь бела дня придется недолго – всего три часа с 9 утра и до полудня. Останутся без света в конце недели обитатели отдельных домов в трех районах Волгограда. В опубликованном на 11 сентября 2020 года РСО графике отключения электричества на этот раз указаны Центральный, Дзержинский и Советский районы города-героя. Не смогут воспользоваться электроприборами и поработать на удаленке жители нескольких десятков домов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети ЮГ - Волгоград», 11 сентября 2020 с 9.00 до 12.00 в центре Волгограда обесточат один дом – на улице Мира, 20. В это же время в Дзержинском без света останутся жители двух домов на улице Симонова - №19а и №19б. А в Советском районе в эти же три часа не смогут включить бытовые приборы жители частного сектора на двух улицах по адресам: Береговая, №1-23, 2-20; Пионерская, №1-19 и 2-16, 20 и 24.