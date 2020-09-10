На волгоградца, избившего кондуктора троллейбуса, завели уголовное дело

Фото «Метроэлектротрама».

На 25-летнего волгоградца, который жестоко избил женщину-кондуктора, все же завели уголовное дело. Ему вменяют статью УК РФ «умышленное причинение вреда здоровью» в данном случае вред оценили, как средней тяжести. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

- В данный момент мужчина находится на подписке о невыезде из города, - уточняют в региональном Главке. - Также продолжается проверка и в отношении самой женщины-кондуктора. По результатам этой проверки будет принято законное решение.

Напомним, эта история приключилась в Волгограде вечером 30 августа. Троллейбус ехал по Дзержинскому району, когда кондуктор сделала замечание молодой пассажирке – она попросила ее надеть маску (отметим, что ношение масок в общественном транспорте является обязательным для всех). Но вместо того, чтобы выполнить требование кондуктора, девушка вступила с ней в перепалку. В ход за словами пошли кулаки. Разъяренную волгограду уняли пассажиры. Однако на этом конфликт не закончился: на кольце троллейбуса кондуктора уже поджидал «защитник» девушки – 25-летний мужчина. Он напал на сотрудницу «Метроэлектротрама» и избил ее так, что женщину госпитализировали с сотрясением мозга, переломом двух ребер и многочисленными ушибами.