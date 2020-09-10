В Волжском от ковида умер 67-летний мужчина

Мужчина скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб сообщил подробности о 121-м летальном случае от коронавируса в Волгоградской области. Очередной жертвой ковида стал 67-летний мужчина из Волжского – это уже десятая смерть во втором по величине городе области. Коварная инфекция у погибшего развивалась молниеносно, а сам он вовремя не обратился к врачу.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, скорую помощь волжанин вызвал только на шестой день заболевания, когда ему стало уже совсем плохо. Мужчину отвезли в третью горбольницу. Волжские врачи несколько дней пытались остановить молниеносно развивающуюся ковидную пневмонию. Но спасти пациента им не удалось. Осложнения дали также сахарный диабет и патологии сердца.

Медики напоминают: ковид коварен и пока мало изучен. Поэтому при любых симптомах ОРВИ нужно вызывать врача на дом. Промедление и самолечение могут быть чреваты.