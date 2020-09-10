Спасатели сняли волгоградца с кондиционера

Каждый день на телефон оперативного дежурного службы спасения поступают десятки звонков. Зачастую у людей случаются различные происшествия, но бывают и курьезные случаи. Волгоградца, который стоял на внешнем блоке кондиционера на уровне второго этажа, жильцы одного из домов по улице Розы Люксембург заметили в пятом вечеру вечера в эту среду. Не обратить на него внимание было сложно – мужчина кричал, ругался, стучал и вел себя весьма неадекватно. Соседи решили вызвать спасателей, а заодно и скорую помощь.

Вскоре прибывшие в Кировский район спасатели сняли мужчину со сплит-системы при помощи трехколенной лестницы. Как рассказали «КП-Волгоград» в муниципальной службе спасения, внятно объяснить, зачем и почему он там оказался, мужчина не смог. Так что после возвращения на землю его передали медикам.