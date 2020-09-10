Ехавший на море москвич убил друга и порезал его девушку в Волгограде

Москвич вонзил в друга нож более 15 раз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трагедией завершилась поездка к морю для троих жителей Московской области. Одному из них грозит тюремный срок за убийство друга детства и покушение на его девушку. Второй погиб, а его подруга в больнице с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям.

По данным следствия, два 36-летних друга и девушка одного из них ехали отдыхать в Краснодарский край. По пути решили заночевать в Волгограде. Остановились в одном из хостелов. 8 сентября пара отправилась смотреть городские достопримечательности, а когда вернулась в номер, друг накинулся на них с ножом. Мужчине досталось более 15 ударов, он скончался на месте. За жизнь подруги погибшего москвича сейчас борются волгоградские врачи.

- У следствия есть основания полагать, что в момент совершения преступления злоумышленник находился под воздействием наркотических средств, - рассказала «КП-Волгоград» представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Идет следствие. Подозреваемому в убийстве 36-летнему москвичу в ближайшее время должны избрать меру пресечения.