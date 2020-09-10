В Волгограде ВАЗ протаранил столб: водитель в больнице

ВАЗ врезался в столб. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Отечественная легковушка протаранила бетонный столб в Дзержинском районе Волгограда. Авария случилась в пятом часу вечера в эту среду напротив автоцентра на улице Землячки. По предварительным данным, 36-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением автомобилем. Удар был настолько сильным, что световая опора переломилась надвое и обрушилась на «десятку» сверху.

Бетонная махина накрыла машину и перегородила проезжую часть. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В результате движение автомобилей на этом участке было затруднено, пока с дороги не убрали перегородившую ее бетонную махину. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, в этой аварии пострадал водитель, с места ДТП его увезли в больницу.

Еще один автомобиль и водитель пострадали от столкновения со столбом чуть раньше в этот же день на улице Трудовой в Камышине. В этом случае 54-летний водитель SEAT Toledo превысил скорость. Ближайшие дни мужчина также проведет в больнице.