В Волгограде завели уголовное дело о махинациях с контрактами на ремонт школ и детсадов

За выгодный госконтракт бизнесмен заплатил 10% отката. Фото: Олег УКЛАДОВ

Следователи возбудили сразу несколько уголовных дел о махинациях с госконтрактами на ремонт школ и детсадов Волгограда. 49-летнего волгоградца и его приятеля подозревают в посредничестве во взяточничестве, а учредителя двух московских строительных фирм – в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативников регионального УФСБ.

По данным следствия, в июне 2019 года один из мужчин узнал о том, что в Волгограде готовят крупный проект по ремонту крыш садиков и школ. Госконтракт потянул на 16 миллионов рублей.

- Имея тесные связи с должностными лицами департамента образования Волгограда, он совместно с приятелем стал активно подыскивать исполнителя работ, - рассказала «КП-Волгоград» представитель СУ СК России по региону Наталия Рудник.

Долго искать не пришлось. При этом за победу в конкурсе и последующие «бонусы» при приемке работ бизнесмен передал 10 процентов от суммы контракта - 1,6 миллиона рублей. По мнению следователей, деньги эти пошли на взятки чиновникам. Кстати, отремонтировали крыши в садиках и школах не полностью и кое-как. Работу у фирм так и не приняли.

- Некоторые учреждения даже обратились в Арбитражный суд с требованиями расторгнуть контракты с подрядчиками, - пояснили в ведомстве.

Сейчас следователи выясняют, кто еще был замешан в махинациях и получал эти взятки.