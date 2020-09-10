В лицее №4 Волгограда ввели карантин по коронавирусу

Карантин ввели в начальной школе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские школьники учатся только вторую неделю. А в области уже во второй школе ввели карантин по коронавирусу. На этот раз на самоизоляцию ушел один класс младшей школы в 4 лицее №4 Красноармейского района Волгограда. Ребята будут учиться дистанционно. Все возможности для этого есть.

- С сегодняшнего дня по решению Роспотребнадзора один класс переведен на карантин. Там единичный случай заболевания, - прокомментировали «КП-Волгоград» в облкомобразования.

По окончании карантина ученики возобновят занятия в очном формате за школьными партами.

В случае, если хотя бы у одного из учеников или учителей обнаружили ковид, решение о введении карантина принимает Роспортебнадзор. В отличие от гриппа и ОРВИ, когда решение остается за директором школы и то в случае заболевания более 20% класса.

Напомним, на входе в каждую школу из-за угрозы коронавируса ввели температурный фильтр. Лишних людей в учебные заведения не пускают, в их числе оказались даже родители. А если школьник пропустил занятия, хотя бы один день, то приступить к учебе он сможет только со справкой о состоянии здоровья.